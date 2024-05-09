Один из героев матча: как СМИ оценили игру Лунина в победном для Реала полуфинале против Баварии

В среду, 8 мая, прошел второй матч полуфинала Лиги чемпионов-2023/2024. За выход в финал сражались мадридский Реал и мюнхенская Бавария.

По результатам матча, в финал в финал, где он встретится с Боруссией Дортмунд. Испанские СМИ оценили игру украинского голкипера Андрея Лунина в полуфинальном противостоянии.

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Украинец получил положительную оценку

Карло Анчелотти сдержал свое слово и выпустил Андрея Лунина в стартовом составе матча. Тибо Куртуа оказался на скамейке запасных. Также в заявке был Кепа Аррисабалага.

Украинец хорошо отыграл против Кейна. Сначала он отразил его удар, когда казалось, что мяч шел выше ворот, а затем Лунин удачно сыграл на перехват. И уже в третий раз в противостоянии с Кейном он отличился, когда отразил удар в ближний угол, а также сдержал угрозу от Мусиалы. Только против удара Дэвиса украинец был бессилен,

– говорится в анализе Marca.

Лучшими игроками матча по версии издания стали Винисиус Жуниор и Хоселу – они получили по 10 баллов. Последний, кстати, вышел на замену и перевернул ход поединка. Нападающий оформил дубль в ворота Баварии и вывел "сливочных" в финал ЛЧ-2024.

За поединок украинец несколько раз спасал ворота Реала. Мяч дважды пересекал линию ворот Андрея, но во втором моменте судья зафиксировал офсайд у де Лигта. После поединка боковой рефери признал, что ошибся в данном эпизоде в компенсированное время и попросил прощения у футболистов Баварии.

Для Лунина эта игра стала 30-й в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 28 голов и отыграл 13 "сухих" встреч.

Финал Лиги чемпионов-2023/2024 состоится на "Уэмбли" 1 июня в 22:00 по киевскому времени. За кубок Реал сразится с Боруссией Дортмунд. Лунин близок своей второй победе в ЛЧ, но уже более заслуженной, чем это было в сезоне-2021/2022.

Напомним, что Реал выиграл самое большое количество турниров Кубка и Лиги чемпионов УЕФА. "Сливочные" были победителями 14 раз. Анчелотти стал тренером-рекордсменом ЛЧ. Итальянец – первый наставник, который 6 раз доходил до финала ЛЧ.