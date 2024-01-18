Весь интернет уже гудит, – Милевский прокомментировал обыск в собственном доме и сделал анонс

В среду, 17 января, в доме Артема Милевского прошли обыски. О визите сотрудников Национальной полиции Украины бывший футболист лично сообщил в своем телеграм-канале.

Экс-капитан Динамо опубликовал видео, на котором продемонстрировал свое жилье, где были видны выбитые правоохранителями стеклянные двери. Несмотря на это, он успокоил своих поклонников и заявил, что у него все хорошо, но дополнительной информации не предоставил.

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Милевский анонсировал эфир с подробностями об обыске

На следующие сутки бывший форвард сборной Украины снова вышел в публичное пространство. Он прокомментировал ситуацию с обысками в его доме и активное обсуждение этого события в СМИ, анонсировав рассказать больше деталей в ближайшие дни.

В общем, что хочу сказать. Весь интернет уже гудит по поводу этих обысков, Гордон-шмордон, все написали. Поэтому, где-то через 3 дня, или на следующей неделе, хочу со всеми вами выйти в прямой эфир, "перетрем" на эту тему. Всего хорошего, увидимся,

– заявил Милевский.

Смотрите видео с обращением Артема Милевского (Осторожно! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

Напомним, что с декабря 2023 года Артем Милевский проводит стримы на платформе Twitch, поэтому именно там следует ожидать его комментариев.

. Кроме блогерской деятельности, бывший капитан Динамо также занимается бизнесом. Сейчас он продает шапки собственного бренда.