Поворознюк: Ну, бл*ть, детский сад

Александр Поворознюк стал звездой Интернета после выхода его обращения в поддержку Владимира Зеленского в сети. По его словам, сделали музыкальное произведение.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала президент футбольного клуба рассказал, как люди реагируют, видя его на улице.

Писали вам украинские исполнители по поводу дальнейших совместных хитов? И хотели бы испытать себя в этом направлении после победы?

"Ой, бл*ть, очень много, честно. И футбольный клуб, чтобы уехал. Народный клуб (Ингулец – 24 канал), чтобы поехал в Испанию играть с сопровождением артистов, лишь бы я поехал, как президент ФК Ингулец. Ну, бл *ть, детский сад. Ну куда я поеду? Люди не понимают, у них одно: деньги, деньги", – сказал специалист.

Также он отметил, что его это начинает раздражать.

Они не понимают, что это не за деньги. Я ведь зарплаты не получаю, хотя мобилизован. Я отказался от заработной платы. Но, быть, не понимаю, война на дворе, а им... Не знаю, что сказать, потому что меня немного это бесит,

– добавил Поворознюк.

Также он рассказал о своей первой реакции, когда услышал хит "Вова, еб*ш их, бл*ть". Сначала он был в шоке, но в общем ему понравилась песня.

Поворознюк хочет лично увидеться с Владимиром Зеленским. Он уверяет, что им будет о чем поговорить.

Специалист уже даже подготовил слова к предстоящей встрече.

Внимание! В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, как изменилась его жизнь после полномасштабного вторжения России, популярность после выхода трека, а также будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

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