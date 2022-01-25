Обвиняли в сексуальном насилии: потенциальный оппонент Ломаченко получил соперника

Джервонта Дэвис получил своего первого соперника в 2022 году. Им стал Роландо Ромеро.

Новый вызов для Дэвиса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой Джервонты Дэвиса и Роландо Ромеро. Интересно, что боксеры должны были встретиться еще в декабре прошлого года.

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Но тогда их поединок не состоялся из-за снятия Роландо, которого обвиняли в сексуальном насилии.

Команды Дэвиса и Ромеро будут иметь время до 24 февраля, чтобы ударить по рукам и подписать контракт о бое.

Если стороны договорятся о встрече, то у непобедимого Дэвиса появится шанс одержать свою 27-ю победу в профессионалах. Отметим, что американец является потенциальным соперником Василия Ломаченко.

В последнем своем поединке Джервонта по решению судей победил Исаака Круза.

Роландо же в июле 2021-го одержал досрочную победу над Энтони Йигитом. Его соперник из Швеции дважды побывал в нокдауне в 5-м и 7-м раундах, после чего судья остановил избиение шведа.

Расс Анбер, катмен Василия, убежден, что бой Ломаченко – Дэвис состоится лишь в том случае, если он будет титульным.