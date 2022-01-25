Новий виклик для Девіса

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала бій Джервонти Девіса та Роландо Ромеро. Цікаво, що боксери повинні були зустрітись ще торік у грудні.

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Але тоді їх двобій не відбувся через зняття Роландо, якого звинувачували у сексуальному насильстві.

Команди Девіса та Ромеро будуть мати час до 24 лютого, щоб вдарити по руках та підписати контракт про бій.

Якщо сторони домовляться про зустріч, то у непереможного Девіса з'явиться шанс здобути свою 27-му перемогу у професіоналах. Відзначимо, що американець є потенційним суперником Василя Ломаченка.

В останньому своєму поєдинку Джервонта за рішенням суддів переміг Ісаака Круза.

Роландо ж у липні 2021-го здобув дострокову перемогу над Ентоні Їгітом. Його суперник зі Швеції двічі побував у нокдауні у 5-му та 7-му раундах, після чого суддя зупинив побиття шведа.

Расс Анбер, катмен Василя, переконаний, що бій Ломаченко – Девіс відбудеться лиш у тому випадку, якщо він буде титульним.