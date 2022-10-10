Понедельник, 10 октября, оказался ужасающим днем для Украины. Российские фашисты обстреляли украинские города, выпустив по ним около 80 ракет.

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Больше всего пострадали Киев и Львов, а также города на юге и востоке Украины. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры, гражданские места, детские площадки и школы.

Украинский каратист Станислав Горуна отреагировал на дикие действия страны-агрессора. Он до сих пор не может понять, почему Россия не признана страной-террористкой.

Почему мы не объявили их террористами? Наша боль и гнев будут продолжаться вечно. Семьи мирных жителей погибают из-за старого маразматика. Не забывайте поддерживать Украину. Надеюсь, что вы никогда не будете иметь дело с такой бедой,

– написал Горуна в инстаграмм.

Последствия террористических ударов по Украине

Премьер Денис Шмигаль написал, что часть украинских областей без света . По словам министра, нужно быть готовым к перебоям электроснабжения.

В Офисе Президента заявили, что нужно готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ. Особо попросили экономить электроэнергию вечером.

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Что касается пострадавших, то мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города. В то же время на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.