Понеділок, 10 жовтня, виявився жахливим днем для України. Російські фашисти обстріляли українські міста, випустивши по ним близько 80 ракет.

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Найбільше постраждали Київ та Львів, а також міста на півдні та сході України. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури, цивільні місця, дитячі майданчики та школи тощо.

Український каратист Станіслав Горуна відреагував на дикі дії країни-агресора. Він досі не може зрозуміти, чому Росія не визнана країною-терористкою.

Чому ми не оголосили їх терористами? Наш біль і гнів триватимуть вічно. Родини мирних жителів гинуть через старого маразматика. Не забувайте підтримувати Україну. Сподіваюсь, що ви ніколи не матимете справу з такою бідою,

– написав Горуна у сторіс в інстаграм.

Наслідки терористичних ударів по Україні

Прем'єр Денис Шмигаль написав, що частина українських областей без світла. За слова міністра, треба бути готовими до перебоїв електропостачання.

У Офісі Президента заявили, що треба готуватися до наслідків атак і підтвердили удар по ТЕЦ. Особливо попросили економити електроенергію ввечері.

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Що стосується постраждалих, то мер Києва Віталій Кличко уточнив, що від ракетних ударів у Києві постраждали 51 людина, з них – 42 госпіталізовані до медзакладів міста. Водночас на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу відомо про 4 загиблих та понад 16 постраждалих.