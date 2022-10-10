10 октября оказался очень трудным днем для Украины. Российские фашисты обстреляли украинские города, выпустив по ним около 80 ракет.

По теме "Очередной теракт со стороны россиян": реакция украинского спорта на массовый ракетный обстрел страны

Больше всего пострадали Киев, Львов, Кременчуг, а также южные и восточные регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, гражданские места, детские площадки и школы.

На такие действия кафиров отреагировал легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, который является послом благотворительного фонда United24. Обладатель Золотого Мяча призвал мир сплотиться вокруг помощи Украине.

"80 ракет и 12 дронов-камикадзе выпустила сегодня Россия по нашей родной земле. Киев, Харьков, Запорожье, Чернигов, Сумы, Кривой Рог, Днепр… Я встретил этот обстрел в поезде, который остановился посреди поля. И эти несколько часов были вечностью. Я хочу сказать одно: никакие ракеты, обстрелы или атаки не сломают украинцев, у нас можно отобрать дома и целые улицы, но невозможно забрать достоинство, смелость и стремление к свободе.

Мы будем защищать Украину. Мы будем петь под обстрелами, как это делали сегодня киевляне в метро. Мы будем сражаться, пока не победим. В этот очень трудный день, мы благодарим каждого из вас, кто разделяет с нами этот путь. Что бы вы ни почувствовали сегодня: причастность, любовь и сострадание к Украине или отчаяние, гнев и ярость к нашим врагам — превратите ваши эмоции в благотворительные пожертвования. Пусть они станут еще одним шагом к нашей общей победе,

– написал Шевченко на своей странице в инстаграмм.

Последствия террористических ударов по Украине

Премьер Денис Шмигаль написал, что часть украинских областей без света . По словам министра, нужно быть готовым к перебоям электроснабжения.

В Офисе Президента заявили, что нужно готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ. Особо попросили экономить электроэнергию вечером.

К теме Россия перешла рубикон: Подоляк назвал возможные последствия массированной ракетной атаки

Что касается пострадавших, то мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города. В то же время на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.