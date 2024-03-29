Вырвало рамы: в результате удара по Одессе пострадало жилье экс-тренера сборной Украины по футболу

После начала полномасштабного вторжения россияне систематически терроризируют Украину. Они не могут одержать победу на поле боя, поэтому постоянно кошмарят гражданское население.

Одним из наиболее пострадавших городов является Одесса, которую обстреливают ракетами и “Шахедами”. В течение марта ударов на приморский город, к сожалению, стало только больше.

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Последствия от взрывной волны

Сообщается, что во время одного из таких обстрелов было повреждено жилье известного украинского тренера Семена Альтмана. В результате мощной взрывной волны после "прилета" в доме опытного специалиста вырвало все оконные рамы и повредило интерьер.

К счастью, украинский тренер не пострадал. В момент взрыва его не было дома.

Напомним, что последним местом работы 77-летнего Семена Альтмана на профессиональном уровне был клуб второй лиги Балканы из Одесской области. В нем он выполнял функции тренера-консультанта до конца сезона-2022/2023.

Что известно о Семене Альтмане