Одним из наиболее пострадавших городов является Одесса, которую обстреливают ракетами и “Шахедами”. В течение марта ударов на приморский город, к сожалению, стало только больше.

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Последствия от взрывной волны

Сообщается, что во время одного из таких обстрелов было повреждено жилье известного украинского тренера Семена Альтмана. В результате мощной взрывной волны после "прилета" в доме опытного специалиста вырвало все оконные рамы и повредило интерьер.

К счастью, украинский тренер не пострадал. В момент взрыва его не было дома.

Напомним, что последним местом работы 77-летнего Семена Альтмана на профессиональном уровне был клуб второй лиги Балканы из Одесской области. В нем он выполнял функции тренера-консультанта до конца сезона-2022/2023.

Что известно о Семене Альтмане