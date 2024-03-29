Одним из наиболее пострадавших городов является Одесса, которую обстреливают ракетами и “Шахедами”. В течение марта ударов на приморский город, к сожалению, стало только больше.
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Последствия от взрывной волны
Сообщается, что во время одного из таких обстрелов было повреждено жилье известного украинского тренера Семена Альтмана. В результате мощной взрывной волны после "прилета" в доме опытного специалиста вырвало все оконные рамы и повредило интерьер.
К счастью, украинский тренер не пострадал. В момент взрыва его не было дома.
Напомним, что последним местом работы 77-летнего Семена Альтмана на профессиональном уровне был клуб второй лиги Балканы из Одесской области. В нем он выполнял функции тренера-консультанта до конца сезона-2022/2023.
Что известно о Семене Альтмане
- Уроженец Чугуева, который во время игровой карьеры играл на позиции вратаря
- Тренерский путь начал в 1982 году в Черноморце
- Работал в ряде клубов УПЛ: донецкий Металлург, Таврия, Мариуполь
- Был ассистентом Олега Блохина в сборной Украины, также входил в тренерский штаб Олимпийской сборной Южной Кореи и исполнял обязанности наставник национальной команды Молдовы.