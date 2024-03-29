Одним з найбільш постраждалих міст є Одеса, яку обстрілюють ракетами та "Шахедами". Упродовж березня ударів на приморське місто, на жаль, тільки побільшало.
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Наслідки від вибухової хвилі
Повідомляється, що під час одного з таких обстрілів було пошкоджено житло відомого українського тренера Семена Альтмана. Внаслідок потужної вибухової хвилі після "прильоту" в помешканні досвідченого фахівця вирвало всі віконні рами та пошкодило інтер’єр.
На щастя, український тренер не постраждав. У момент вибуху його не було вдома.
Нагадаємо, що останнім місцем роботи 77-річного Семена Альтмана на професіональному рівні був клуб другої ліги Балкани з Одещини. В ньому він виконував функції тренера-консультанта до кінця сезону-2022/2023.
Що відомо про Семена Альтмана
- Уродженець Чугуєва, який під час ігрової кар'єри грав на позиції воротаря
- Тренерський шлях розпочав у 1982 році в Чорноморці
- Працював у низці клубів УПЛ: донецький Металург, Таврія, Маріуполь
- Був асистентом Олега Блохіна у збірній України, також входив у тренерський штаб Олімпійської збірної Південної Кореї й виконував обов'язки наставник національної команди Молдови.