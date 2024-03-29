"В момент удара находился в комнате": экс-тренер сборной едва не погиб во время обстрела Одессы

Российская армия продолжает терроризировать население Украины ракетными ударами. Во время одного из обстрелов серьезно пострадало жилье известного тренера Семена Альтмана.

В результате мощного взрыва в квартире Семена Альтмана повылетали все окна. К счастью, бывший тренер сборной Украины и его семья не пострадали.

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Альтман: Все происходило на моих глазах

Ранее сообщалось, что в момент взрыва тренера не было в доме. Однако сам Семен Иосифович опроверг эту информацию. 77-летний тренер рассказал подробности ужаса, который пришлось пережить ему и его близким.

"В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.

Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А тем временем я вместе с дочкой переехал в другое помещение.

Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", – рассказал экс-тренер сборной Украины.

Тренерская карьера Альтмана