Внаслідок потужного вибуху у квартирі Семена Альтмана повилітали всі вікна. На щастя, колишній тренер збірної України та його родина не постраждали.
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Альтман: Все відбувалося на моїх очах
Раніше повідомлялося, що у момент вибуху тренера не було в помешканні. Проте сам Семен Йосипович спростував цю інформацію. 77-річний тренер розповів подробиці жахіття, яке довелося пережити йому та його близьким.
"У момент удару я знаходився у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах. Слава Богу, що ні я, ні діти, які знаходились по сусідству, не постраждали.
Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії із числа моїх вихованців, з ким мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали і винести сміття. А тим часом я разом із донькою переїхав в інше помешкання.
Скоріше б закінчилась війна, у якій ми усі страждаємо від негідників, нелюдів. А щодо всього іншого – розберемося", – розповів екстренер збірної України.
Тренерська кар'єра Альтмана
- Семен Альтман у 2003 – 2007 та 2010 – 2011 входив до складу тренерського штабу збірної України. Нагадаємо, що у 2006 році "синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна вперше у своїй історії грали на чемпіонаті світу.
- Український фахівець багато років віддав рідному Чорноморцю, у якому спочатку був футболістом, а згодом був помічником тренера та головним тренером.
- Разом з донецьким Металургом та одеським Чорноморцем здобував бронзові нагороди чемпіонату України.
- Останнім місцем роботи досвідченого фахівця був клуб Другої ліги Балкани, де він працював консультантом.