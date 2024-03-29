В результате мощного взрыва в квартире Семена Альтмана повылетали все окна. К счастью, бывший тренер сборной Украины и его семья не пострадали.
Читайте также Переведены в боевую готовность: украинский клуб снялся с чемпионата из-за российской агрессии
Альтман: Все происходило на моих глазах
Ранее сообщалось, что в момент взрыва тренера не было в доме. Однако сам Семен Иосифович опроверг эту информацию. 77-летний тренер рассказал подробности ужаса, который пришлось пережить ему и его близким.
"В момент удара я находился в комнате. То, что произошло после взрывов, передать очень трудно. Сначала был один взрыв, потом второй, после которого полетели окна, попадали картины и все, что висело на стенах. И все это на моих глазах. Слава Богу, что ни я, ни дети, которые находились по соседству, не пострадали.
Два дня после этого находился в прострации. Благодаря футбольной братии из числа моих воспитанников, с кем мне приходилось работать, удалось разобрать завалы и вынести мусор. А тем временем я вместе с дочкой переехал в другое помещение.
Скорее бы закончилась война, в которой мы все страдаем от негодяев, нелюдей. А насчет всего остального – разберемся", – рассказал экс-тренер сборной Украины.
Тренерская карьера Альтмана
- Семен Альтман в 2003 – 2007 и 2010 – 2011 входил в состав тренерского штаба сборной Украины. Напомним, что в 2006 году "сине-желтые" под руководством Олега Блохина впервые в своей истории играли на чемпионате мира.
- Украинский специалист много лет отдал родному Черноморцу, в котором сначала был футболистом, а затем был помощником тренера и главным тренером.
- Вместе с донецким Металлургом и одесским Черноморцем завоевал бронзовые награды чемпионата Украины.
- Последним местом работы опытного специалиста был клуб Второй лиги Балканы, где он был консультантом.