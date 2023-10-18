Одна из ракет попала в жилой дом – 2 подъезда разрушены, а вокруг получили повреждения еще 30 зданий. В частности, был разрушен Покровский кафедральный собор и легендарный стадион "Торпедо".

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Террористам нет прощения

Этот черный день для Запорожья прокомментировал полузащитник Сергей Сидорчук. Он уроженец пострадавшего города, где и начинал свою профессиональную карьеру. События произошли сразу после завершения матча между сборными Мальты и Украины, в котором "сине-желтые" одержали победу со счетом 3:1, а сам футболист провел все 90 минут на поле

Матчи сборной никогда не будут такими, как раньше. Ничего не будет, как раньше. Мы больше не можем радоваться, забыв обо всем. Как можно праздновать победу национальной команды, когда видишь новости о попадании в твой родной город. Жилой дом, ночь, погибшие… Снова! 601 день войны.



В этот самый момент, как я сейчас пишу этот пост, вижу новости о тревоге, взрывах, попаданиях на Днепропетровщине. Нет слов… Во время сборов и матчей фокус на игре, психологически это спасает. А потом помогает только помощь нашим военным и волонтерским фондам, семья и работа. Потому продолжаем свое делать. Иначе никак,

– написал Сидорчук.

Отметим, что также в результате обстрела пострадала спортивная база "Динамо", в которой тренировался олимпийский призер по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.

Справка. Перед стартом сезона-2023/2024 Сергей Сидорчук, проведший 10 лет в составе киевского Динамо, перешел в бельгийский Вестерло. В нынешней кампании он успел сыграть четыре матча за новый клуб, результативными действиями пока не отмечался.