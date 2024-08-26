Олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на действия вражеской страны во время пребывания в бомбоубежище. Фехтовальщица выразила ненависть к оккупантам.
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Харлан о ракетной атаке россиян на Украину
В своем Инстаграме Ольга выложила фото из бомбоубежища с детьми. Украинка резко отреагировала на ракетный обстрел из вражеской страны.
Россия – х***я. Реальность. Играем в бомбоубежище, пока Россия обстреливает украинские города,
– подписала фото фехтовальщица.
Также Харлан не забыла о Воздушных силах Украины и поблагодарила защитников неба за защиту.
Ольга Харлан в бомбоубежище во время ракетной атаки на Украину / Stories из Инстаграма фехтовальщицы
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре и во многих других городах Украины.