Олимпийская чемпионка Ольга Харлан отреагировала на действия вражеской страны во время пребывания в бомбоубежище. Фехтовальщица выразила ненависть к оккупантам.

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Харлан о ракетной атаке россиян на Украину

В своем Инстаграме Ольга выложила фото из бомбоубежища с детьми. Украинка резко отреагировала на ракетный обстрел из вражеской страны.

Россия – х***я. Реальность. Играем в бомбоубежище, пока Россия обстреливает украинские города,

– подписала фото фехтовальщица.

Также Харлан не забыла о Воздушных силах Украины и поблагодарила защитников неба за защиту.

Ольга Харлан в бомбоубежище во время ракетной атаки на Украину / Stories из Инстаграма фехтовальщицы

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кропивницком, Одессе, Днепре и во многих других городах Украины.