Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відреагувала на дії ворожої країни під час перебування у бомбосховищі. Фехтувальниця виразила ненависть до окупантів.

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Харлан про ракетну атаку росіян на Україну

У своєму Інстаграмі Ольга виклала фото з бомбосховища з дітьми. Українка різко відреагувала на ракетний обстріл з ворожої країни.

Росія – х***я. Реальність. Граємось у бомбосховищі, поки Росія обстрілює українські міста,

– підписала фото фехтувальниця.

Також Харлан не забула про Повітряні сили України та подякувала оборонцям неба за захист.

Ольга Харлан у бомбосховищі під час ракетної атаки на Україну / Stories з Інстаграму фехтувальниці

Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Кропивницькому, Одесі, Дніпрі та в багатьох інших містах України.