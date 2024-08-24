Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих посетила Киев на День Независимости Украины. Спортсменка посетила торжественное мероприятие в честь праздника и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Важное послание

Кроме того, уроженка Днепра опубликовала важный пост у себя на странице в инстаграм. Магучих сфотографировалась на фоне разбитой российской техники на Михайловской площади.

Ярослава держала в руках табличку с надписью "Free Azovstal Defenders", что переводится как "Свободу защитникам Азовстали". Легкоатлетка напомнила о воинах, которые до сих пор находятся в российском плену.

К сожалению, не все увидят сине-желтый флаг и услышат гимн в этот день. Большое количество защитников и защитниц до сих пор находятся в плену. Поэтому наша задача – постоянно напоминать миру о военных преступлениях России. Я верю, что если каждый возьмет ответственность за эту победу на себя, то удастся приблизить этот момент и выиграть эту войну. В семьи вернутся дети, внуки и родители и страна вновь будет цвести, развиваться и становиться сильнее,

– написала Магучих.



Ярослава Магучих с плакатом в поддержку защитников "Азовстали" / фото из инстаграма спортсменки

Напомним, что недавно Ярослава получила золотую медаль на Олимпийских играх-2024. Девушка покорила 2 метра в соревнованиях по прыжкам в высоту. В том же соревновании "бронза" досталась другой нашей землячке Ирине Геращенко.

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Кроме того, перед Олимпиадой Магучих еще и разорвала всех на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Украинка прыгнула аж на 2,10 метра, установив мировой рекорд среди женщин в этом виде спорта.