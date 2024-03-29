В ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли массированного удара по Каменскому. Террористы выпустили по населенному пункту по меньшей мере семь баллистических ракет.
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Ужасная ночь в Каменском
Украинский гребец Игорь Трунов на своей странице в инстаграме сообщил о последствиях обстрела. Спортсмен опубликовал видео разрушенных домов, рядом с которыми находился дом его семьи.
"Эти нелюди сегодня чуть не убили мою семью... Три дома отделило жизнь от смерти...
Вы творите ад в нашей стране", – написал Трунов.
Уничтоженные дома в Каменском / instagram.com/trunovihor
Последствия ужасного обстрела в Каменском / instagram.com/trunovihor
Главное об обстреле Каменского
- Российская армия целенаправленно уничтожает объекты критической инфраструктуры.
- В Каменском целью террористов была Среднеднепровская ГЭС.
- После взрывов в городе частично исчез свет. В одном из районов города образовалась воронка диаметром 4 метра.
- В результате обстрела пострадали пять человек. От взрывов повреждено около 50 домов.