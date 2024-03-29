В ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли массированного удара по Каменскому. Террористы выпустили по населенному пункту по меньшей мере семь баллистических ракет.

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Ужасная ночь в Каменском

Украинский гребец Игорь Трунов на своей странице в инстаграме сообщил о последствиях обстрела. Спортсмен опубликовал видео разрушенных домов, рядом с которыми находился дом его семьи.

"Эти нелюди сегодня чуть не убили мою семью... Три дома отделило жизнь от смерти...

Вы творите ад в нашей стране", – написал Трунов.

Уничтоженные дома в Каменском / instagram.com/trunovihor

Последствия ужасного обстрела в Каменском / instagram.com/trunovihor

Главное об обстреле Каменского

Российская армия целенаправленно уничтожает объекты критической инфраструктуры.

В Каменском целью террористов была Среднеднепровская ГЭС.

После взрывов в городе частично исчез свет. В одном из районов города образовалась воронка диаметром 4 метра.

В результате обстрела пострадали пять человек. От взрывов повреждено около 50 домов.

Справка. Игорь Трунов – украинский гребец на байдарках и каноэ. Завоевал "золото" чемпионата мира 2021 в дисциплине байдарка-четверка на 500 метров. Также в его активе золотая медаль на Европейских играх-2023 в байдарке-двойке на 500 метров.