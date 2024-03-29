У ніч на 29 березня російські окупанти завдали масованого удару по Кам'янському. Терористи випустили по місту щонайменше сім балістичних ракет.
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Жахлива ніч у Кам'янському
Український веслувальник Ігор Трунов на своїй сторінці в інстаграмі повідомив про наслідки обстрілу. Спортсмен опублікував відео зруйнованих будинків, поряд з якими знаходився дім його родини.
"Ці нелюди сьогодні мало не вбили мою родину... Три будинки відділило життя від смерті...
Ви творите пекло у нашій країні", – написав Трунов.
Знищені будинки в Кам'янському / instagram.com/trunovihor
Наслідки жахливого обстрілу в Кам'янському / instagram.com/trunovihor
Головне про обстріл Кам'янського
- Російська армія цілеспрямовано знищує об'єкти критичної інфраструктури.
- У Кам'янському ціллю терористів була Середньодніпровська ГЕС.
- Після вибухів у місті частково зникло світло. В одному з районів міста утворилася вирва діаметром 4 метри.
- Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро осіб. Від вибухів пошкоджено близько 50 будинків.