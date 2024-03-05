Шевченко рассказал, говорил ли с Тимощуком после полномасштабного вторжения
Источник:NV.ua
Глава УАФ Андрей Шевченко высказался об Анатолии Тимощуке, который продолжает молчать о войне в Украине. Функционер рассказал, общался ли с ним с начала вторжения.
Шевченко высказался о России. Он также рассказал, контактировал ли с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения.
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Что сказал Шевченко об общении с Тимощуком
Я не иду ни на какие контакты. Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет никакого смысла. Мы движемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное,
– рассказал Шевченко.
В то же время он добавил, что общается со своим бывшим партнером по Динамо и сборной Владиславом Ващуком, что служит в Нацгвардии.
Что известно о предателе Тимощуке
- Тимощук родился и проживал в Луцке. С 2017 года начал работать помощником главного тренера в питерском Зените.
- В начале 2022 года ему было пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью в Украине.
- Его исключили из официального реестра игроков сборных УАФ, отобрали украинскую тренерскую лицензию, а также аннулировали все титулы, медали чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины.
- В январе 2023-го против бывшего футболиста сборной ввели персональные санкции сроком на 10 лет.