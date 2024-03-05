Шевченко высказался о России. Он также рассказал, контактировал ли с бывшим партнером по сборной Украины Анатолием Тимощуком после полномасштабного вторжения.

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Что сказал Шевченко об общении с Тимощуком

Я не иду ни на какие контакты. Россия – агрессор, все, кто ее поддерживают – для меня враги. Говорить о них нет никакого смысла. Мы движемся вперед, мы сделали свой выбор. Это главное,

– рассказал Шевченко.

В то же время он добавил, что общается со своим бывшим партнером по Динамо и сборной Владиславом Ващуком, что служит в Нацгвардии.

Что известно о предателе Тимощуке