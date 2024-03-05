Шевченко висловився про Росію. Він також розповів, чи контактував з колишнім партнером по збірній України Анатолієм Тимощуком після повномасштабного вторгнення.
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Що сказав Шевченко про спілкування з Тимощуком
Я не йду на жодні контакти. Росія – агресор, усі, хто її підтримують – для мене вороги. Говорити про них немає жодного сенсу. Ми рухаємося вперед, ми зробили свій вибір. Це головне,
– розповів Шевченко.
Водночас він додав, що спілкується зі своїм колишнім партнером по Динамо та збірній Владиславом Ващуком, що служить в Нацгвардії.
Що відомо про зрадника Тимощука
- Тимощук народився і проживав у Луцьку. З 2017 року почав працювати помічником головного тренера в пітерському Зеніті.
- На початку 2022 року йому було довічно заборонено займатися футбольною діяльністю в Україні.
- Його виключили з офіційного реєстру гравців збірних УАФ, відібрали українську тренерську ліцензію, а також анулювали всі титули, медалі чемпіонату, Кубку та Суперкубку України.
- У січні 2023-го проти колишнього футболіста збірної ввели персональні санкції строком на 10 років.