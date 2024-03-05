Шевченко висловився про Росію. Він також розповів, чи контактував з колишнім партнером по збірній України Анатолієм Тимощуком після повномасштабного вторгнення.

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Що сказав Шевченко про спілкування з Тимощуком

Я не йду на жодні контакти. Росія – агресор, усі, хто її підтримують – для мене вороги. Говорити про них немає жодного сенсу. Ми рухаємося вперед, ми зробили свій вибір. Це головне,

– розповів Шевченко.

Водночас він додав, що спілкується зі своїм колишнім партнером по Динамо та збірній Владиславом Ващуком, що служить в Нацгвардії.

Що відомо про зрадника Тимощука