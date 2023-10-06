Пришло время принимать решение: НОК Украины призвал Баха применить санкции против России

Олимпийский комитет России продолжает вытирать ноги об Олимпийскую хартию, пренебрегая всеми правилами и принципами. Системные агрессивные нарушения поставили под вопрос пребывание террористов в МОК.

Последней каплей стало включение так называемых "олимпийских советов" оккупированных территорий Украины в Олимпийский комитет России (ОКР). Это событие состоялось накануне заседания МОК, где будет рассмотрен вопрос участия России и Беларуси в Олимпийских играх-2024.

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Россия не следует принципам олимпийского движения

Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на незаконные действия России и направил письмо президенту МОК Томасу Баху. В нем перечислены все пункты и правила Олимпийской хартии, нарушенные ОКР.

Если ОКР, которая должна обеспечивать соблюдение Олимпийской хартии в своей стране, не выполняет своих обязательств, она должна понести суровое наказание. Реакция на наглость страны-агрессорки должна быть мгновенной.

"Национальный олимпийский комитет Украины обращается к Вам, господин Бах, с просьбой вынести вопрос о данном нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК и применить санкции, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения.

Мы надеемся, что МОК примет все необходимые меры, чтобы быть непримиримыми к нарушителям Олимпийской хартии и обеспечить, чтобы спорт оставался вне политики, открытый для тех, кто придерживается Олимпийской хартии и олимпийских ценностей", – говорится в письме НОК Украины.

Попытки усидеть на двух стульях

Отметим, что в этом году МОК сделал все, чтобы россияне и белорусы вернулись в международный спорт. Сам Томас Бах недавно высказался, что хочет видеть на Олимпиаде-2024 в Париже "спортсменов со всего мира".

В то же время, МОК пытается не замечать всех военных преступлений России, в том числе против украинских спортсменов. Вполне вероятно, что в Комитете выскажут традиционную обеспокоенность без суровых последствий для нарушителя.

Напомним, что с 15 по 17 октября в Мумбаи (Индия) состоится очередная сессия МОК, где должны рассмотреть вопрос допуска атлетов из стран-агрессоров к Олимпийским играм-2024.