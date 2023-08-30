Позор продолжается: футболисты чемпионата Испании записали видеообращение к россиянам - видео

Руководство чемпионата Испании по футболу и дальше "заигрывает" с россиянами. На этот раз футболисты записали видеообращение к российским болельщикам.

После начала полномасштабного российского вторжения России в Украину многие международные турниры забрали права на трансляцию у россиян. Но не чемпионат Испании по футболу – Ла Лигу и дальше показывают в России на Okko.

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Но на этом в Испании решили не останавливаться. И для "продвижения" своего чемпионата записали видеообращение футболистов к российским болельщикам. Участие в рекламном ролике приняли Педри (Барселона), Дарко Брашанац и Чими Авила (оба – Осасуна), Пепе Рейна (Вильярреал) и Иско (Бетис). И они призывали смотреть Ла Лигу на российском сервисе Okko.

Не первый позорный поступок Ла Лиги и испанских клубов

Стоит отметить, что это не впервые после начала полномасштабного вторжения россиян, в испанском футболе устраивают такое "подхалимство" к представителям страны-агрессора. Когда Барселона завоевала досрочное чемпионство, то ее игроки тоже записали видеообращение, в котором поблагодарили болельщиков. В том числе они поблагодарили и российских болельщиков. И заявили, что ожидают встречи с ними.

В Украине это вызвало немалое возмущение. Осудили позорное поведение как футбольные клубы, так и спортивные комментаторы.

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Но на этом испанские клубы и местный чемпионат решили не останавливаться. Поэтому продолжили позориться. Тренер Барселоны Хави записал видеообращение к российскому футболисту Арсену Захаряну. И заявил о желании видеть его в клубе.

Россиянин таки оказался в чемпионате Испании, но перешел в другую команду – Реал Сосьедад. В этом клубе решили сделать вид, что они не видят особых проблем в том, что они покупают российского футболиста с российского чемпионата (тем самым пополняя бюджет этого же российского клуба, а с самого трансфера будут оплачены налоги в российский бюджет, из которого финансируется война против Украины). Там же решили на это отреагировать только словами, что они "выразили поддержку Украине еще в начале военной агрессии".

Также оказалось, что после начала войны в трансляции матчей чемпионата Испании у титра счетов был размещен флаг Украины. Однако для трансляции в России флаг Украины решили не ставить.