Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, был уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль накануне после поражения команды от одного из аутсайдеров тамошней лиги Дамака (0:1) принял решение отправить в отставку 51-летнего румынского тренера.

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Рэзван Луческу уже попрощался с командой и покинул расположение клуба. На тренерском мостике Аль-Хиляля его заменит бразилец Рожерио Микале, у которого до этого не было опыта тренерской работы за пределами родной страны.

Рэзван Луческу и Аль-Хиляль

Рэзван Луческу работал с Аль-Хиляль с лета 2019 года. С ним саудовский клуб выиграл Лигу чемпионов АФК в 2019 году и стал чемпионом Саудовской Аравии в 2020 году.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Аль-Хиляль после 18 туров идет на третьем месте, отставая на пять очков от лидирующего Аш-Шабаба. В последних 13 матчах команда одержала лишь 3 победы.