Динамо с дублем Ярмоленко обыграло Оболонь в киевском дерби: видео голов

Закончилось киевское дерби, в котором Оболонь принимало Динамо в рамках 2-го тура УПЛ-2023/2024. Подопечные Мирчи Луческу смогли получить три балла.

Оболонь – Динамо – 2:4

Голы: Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, 76 (оба с пенальти), Буяльский, 45+5

В украинское первенство снова вернулось киевское дерби. Уже на 17-й минуте матча динамовцы организовали роскошную атаку, в которой приняли участие Сидорчук-Ярмоленко-Буяльский и результативно совершил Ванат. Судья не сразу зафиксировал взятие ворот и проверял момент, временами ли Владислав не находился в офсайде. После просмотра VAR гол Динамо был засчитан. Гости повели в счете 0:1, пишет 24 Канал.

К теме Ярмоленко забил 100-й гол в УПЛ, который стал дебютным по возвращении в Динамо: видео

Видео гола Ваната

После экватора первого тайма команда Луческу получила отличную возможность удвоить счет. Арбитр назначил пенальти. 11-метровый взялся выполнять Ярмоленко и уверенно забил второй гол Динамо в ворота Оболони – 0:2.

Ведер гола Ярмоленко

Юбилей легенды "Динамо". Ярмоленко забил свой первый гол по возвращении в Динамо. Также это взятие ворот стало для Андрея 100-м в УПЛ.

В конце первого тайма команды обменялись голами. На гол Черненко Динамо ответило результативным ударом Буяльского, уже в падении замкнувшего прострел с фланга.

Отметим довольно курьезный гол от хозяев.

Как Черненко забил за Оболонь: смотрите видео

Видео гола Буяльского

На отдых команды ушли за преимущества "бело-синих" 1:3.

Прошло 5 минут после начала второй 45-минутки, как подопечные Иващенко сократили отставание до минимума благодаря голу Карася – 2:3.

Карась сократил отставание: смотрите видео

В середине второго тайма активность Динамо и старания были вознаграждены. И снова в центре внимания оказался Ярмоленко и снова с пенальти. Андрей оформил дубль благодаря двум 11-метровым – 2:4.

Видео второго гола с пенальти от Ярмоленко

Больше команды до финального свистка не забивали.

За это хозяева остались в меньшинстве. Футболист Оболони Груша "феерически" дебютировал в УПЛ. Ему хватило 10 минут, чтобы заработать две желтые карточки и уйти с поля.

Динамо обыграло Оболонь со счётом 2:4. Это вторая победа киевлян в новом сезоне УПЛ. Команда Луческу пока идет без поражений, показывая 100-процентный результат.