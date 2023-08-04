Оболонь – Динамо – 2:4
Голи: Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, 76 (обидва з пенальті), Буяльський, 45+5
В українську першість знову повернулось київське дербі. Вже на 17-й хвилині матчу динамівці організували розкішну атаку, у якій взяли участь Сидорчук-Ярмоленко-Буяльський та результативно звершив Ванат. Суддя не одразу зафіксував взяття воріт та перевіряв момент, чи часом Владислав не перебував в офсайді. Після перегляду VAR гол Динамо був зарахований. Гості повели у рахунку 0:1, повідомляє 24 Канал.
До теми Ярмоленко забив 100-й гол в УПЛ, який став дебютним після повернення у Динамо: відео
Відео голу Ваната
Після екватора першого тайму команда Луческу отримала чудову нагоду подвоїти рахунок. Арбітр призначив пенальті. 11-метровий взявся виконувати Ярмоленко та впевнено забив другий гол Динамо у ворота Оболоні – 0:2.
Відер голу Ярмоленка
Ювілей легенди Динамо. Ярмоленко забив свій перший гол після повернення у Динамо. Також це взяття воріт стало для Андрія 100-м в УПЛ.
Наприкінці першого тайму команди обмінялись голами. На гол Черненка Динамо відповіло результативним ударом Буяльського, який вже у падінні замкнув простріл із флангу.
Відзначимо доволі курйозний гол від господарів.
Як Черненко забив за Оболонь: дивіться відео
Відео голу Буяльського
На відпочинок команди пішли за переваги "біло-синіх" 1:3.
Минуло 5 хвилин після початку другої 45-хвилинки, як підопічні Іващенка скоротили відставання до мінімуму завдяки голу Карася – 2:3.
Карась скоротив відставання: дивіться відео
У середині другого тайму активність Динамо та старання були винагороджені. І знову у центрі уваги опинився Ярмоленко, і знову з пенальті. Андрій оформив дубль завдяки двом 11-метровим – 2:4.
Відео другого голу з пенальті від Ярмоленка
Більше команди до фінального свистка не забивали.
За те господарі залишились у меншості. Футболіст Оболоні Груша "феєрично" дебютував в УПЛ. Йому вистачило 10 хвилин, би заробити дві жовті картки та піти з поля.
Динамо обіграло Оболонь з рахунком 2:4. Це друга поспіль перемога киян у новому сезоні УПЛ. Команда Луческу поки що йде без поразок, показуючи 100-відсотковий результат.