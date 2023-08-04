Оболонь – Динамо – 2:4
Голы: Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, 76 (оба с пенальти), Буяльский, 45+5
В украинское первенство снова вернулось киевское дерби. Уже на 17-й минуте матча динамовцы организовали роскошную атаку, в которой приняли участие Сидорчук-Ярмоленко-Буяльский и результативно совершил Ванат. Судья не сразу зафиксировал взятие ворот и проверял момент, временами ли Владислав не находился в офсайде. После просмотра VAR гол Динамо был засчитан. Гости повели в счете 0:1, пишет 24 Канал.
К теме Ярмоленко забил 100-й гол в УПЛ, который стал дебютным по возвращении в Динамо: видео
Видео гола Ваната
После экватора первого тайма команда Луческу получила отличную возможность удвоить счет. Арбитр назначил пенальти. 11-метровый взялся выполнять Ярмоленко и уверенно забил второй гол Динамо в ворота Оболони – 0:2.
Ведер гола Ярмоленко
Юбилей легенды "Динамо". Ярмоленко забил свой первый гол по возвращении в Динамо. Также это взятие ворот стало для Андрея 100-м в УПЛ.
В конце первого тайма команды обменялись голами. На гол Черненко Динамо ответило результативным ударом Буяльского, уже в падении замкнувшего прострел с фланга.
Отметим довольно курьезный гол от хозяев.
Как Черненко забил за Оболонь: смотрите видео
Видео гола Буяльского
На отдых команды ушли за преимущества "бело-синих" 1:3.
Прошло 5 минут после начала второй 45-минутки, как подопечные Иващенко сократили отставание до минимума благодаря голу Карася – 2:3.
Карась сократил отставание: смотрите видео
В середине второго тайма активность Динамо и старания были вознаграждены. И снова в центре внимания оказался Ярмоленко и снова с пенальти. Андрей оформил дубль благодаря двум 11-метровым – 2:4.
Видео второго гола с пенальти от Ярмоленко
Больше команды до финального свистка не забивали.
За это хозяева остались в меньшинстве. Футболист Оболони Груша "феерически" дебютировал в УПЛ. Ему хватило 10 минут, чтобы заработать две желтые карточки и уйти с поля.
Динамо обыграло Оболонь со счётом 2:4. Это вторая победа киевлян в новом сезоне УПЛ. Команда Луческу пока идет без поражений, показывая 100-процентный результат.