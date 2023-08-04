В первом тайме болельщики у своих экранов увидели сразу три гола в исполнении двух коллективов. Сначала Ванат размочил нули на табло, а на 31-й минуте киевляне получили отличный шанс удвоить свое преимущество в счете, пишет 24 Канал.

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Символический гол Ярмоленко

Судья назначил пенальти в ворота Оболони. 11-метровый взялся выполнять Ярмоленко. Андрей уверенно забил второй гол киевлян в ворота хозяев.

Это первый гол Ярмоленко в официальном матче по возвращении в столичный клуб. Также Андрей забил свой юбилейный 100-й мяч в розыгрыше УПЛ.

Видео гола Ярмоленко с пенальти

До перерыва Оболони удалось отквитать один гол благодаря усилиям Черненко.

На 15-минутный отдых команды ушли с преимуществом Динамо в счете 1:3.

Напомним, что Ярмоленко вернулся в Динамо 1 июля 2023, подписав контракт до 30 июня 2025-го. Свой дебютный матч по возвращении в киевский клуб провел против Миная в первом туре нового сезона УПЛ.