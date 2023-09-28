На 57-й минуте Сергей Суханов открыл счет в матче и вывел Оболонь вперед 1:0. Такой минимальный победный счет хозяевам поля удалось удержать до финального свистка.

Подробнее об игре Фиаско команды Луческу: Оболонь сенсационно обыграла Динамо в 1/8 Кубка Украины

Луческу: Я многих игроков не узнал на поле – вот в чем проблема

Динамо сенсационно вылетело из Кубка Украины уже на стадии 1/8 финала.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал выступление своей команды. Изрядно досталось молодому Владимиру Бражко, который только в предыдущей игре стал героем поединка, а теперь получил "на орехи".

По мнению "Мистера", Бражко провалил кубковую игру, из-за чего был заменен по ходу второго тайма. 21-летний полузащитник совершал много ошибок и не отрабатывал в защите, как следует.

"Это проблема не в игроках, а в их менталитете, ведь они знали, что кубковый матч – это особый матч. Здесь нет разницы между большими и маленькими клубами. Выиграть можно только, если имеешь огромное желание, отдаешь все силы на поле и находишься весь Мы дали возможность Оболони создать моменты для взятия ворот и отличиться, пропускали их контратаки. Только в течение последних 20-ти минут мы играли так, как должны были играть на протяжении всего матча, – поделился мнением Луческу.

Румын добавил, что ему было сложно достучаться до футболистов, чтобы те уменьшили количество ошибок и были более сконцентрированными на футбольном поле. Также от "Мистера" досталось и легионеру Бенито. Луческу признался, что ошибся, когда не включил в заявку киевлян 17-летнего форварда Пономаренко и не дал игровое время Царенко, Малышу и другим молодым футболистам.

К слову. 4 августа команды играли между собой в УПЛ. Игра закончилась победой Динамо 2:4. Теперь Оболонь взяла реванш.

Не мог Луческу обойти вниманием и судейство в поединке против Оболони.

Еще хотел бы добавить, что мне не понятно поведение арбитра, который каждые 2-3 минуты делал большие затягивающиеся паузы, раздавал желтые карточки. Для этого он останавливал игру в 50-60 метрах от штрафной, и было непонятно, зачем. Но я не перевожу на него ответственность за наше поражение – это моя вина,

– ответил тренер Динамо.

"Судья, наоборот, должен помочь командам ускорить игру в атаке, чтобы они могли проводить разные комбинации. Арбитр нам сегодня не дал сыграть в тот футбол, в который мы бы хотели. Он свистел каждые 2-3 минуты. Многие наши молодые игроки не смогли сыграть на своем уровне", – добавил наставник "бело-синих".