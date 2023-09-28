На 57-й хвилині Сергій Суханов відкрив рахунок у матчі та вивів Оболонь уперед 1:0. Такий мінімальний переможний рахунок господарям поля вдалось втримати до фінального свистка.

Детальніше про гру Фіаско команди Луческу: Оболонь сенсаційно обіграла Динамо в 1/8 Кубка України

Луческу: Я багатьох гравців не впізнав на полі – ось у чому проблема

Динамо сенсаційно вилетіло із Кубка України вже на стадії 1/8 фіналу.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу прокоментував виступ своєї команди. Добряче дісталось молодому Володимиру Бражку, який лише у попередній грі став героєм поєдинку, а тепер отримав "на горіхи".

На думку "Містера", Бражко провалив кубкову гру, через що був замінений по ходу другого тайму. 21-річний півзахисник робив багато помилок та не відпрацьовував у захисті, як слід.

"Це проблема не у гравцях, а у їхньому менталітеті, адже вони знали, що кубковий матч – це особливий матч. Тут немає різниці між великими та маленькими клубами. Виграти можна лише, якщо маєш величезне бажання, віддаєш усі сили на полі та перебуваєш увесь час сконцентрованим. Ми дали можливість Оболоні створити моменти для взяття воріт та відзначитися, пропускали їхні контратаки. Лише протягом останніх 20-ти хвилин ми грали так, як мали грати протягом усього матчу. Я багатьох гравців не впізнав на полі – ось у чому проблема", – поділився думкою Луческу.

Румун додав, що йому було складно достукатись до футболістів, аби ті зменшили свою кількість помилок та були більш сконцентрованими на футбольному полі. Також від "Містера" дісталось й легіонеру Беніто. Луческу зізнався, що помилився, коли не включив у заявку киян 17-річного форварда Пономаренка та не дав ігровий час Царенку, Малишу та іншим молодим футболістам.

До слова. 4 серпня команди грали між собою в УПЛ. Та гра закінчилась перемогою Динамо 2:4. Тепер Оболонь взяло реванш.

Не міг Луческу обійти увагою й суддівство у поєдинку проти Оболоні.

Ще хотів би додати, що мені не зрозуміла поведінка арбітра, який кожні 2-3 хвилини робив великі паузи, які затягувалися, роздавав жовті картки. Для цього він зупиняв гру за 50-60 метрів від штрафного майданчика, і було не зрозуміло, навіщо. Але я не перекладаю на нього відповідальність за нашу поразку – це моя вина,

– відповів тренер Динамо.

"Суддя, навпаки, мав допомогти командам прискорити гру в атаці, щоб вони могли проводити різні комбінації. Арбітр нам сьогодні не дав зіграти у той футбол, у який ми б хотіли. Він свистів кожні 2-3 хвилини. Багато наших молодих гравців не змогли зіграти на своєму рівні", – додав наставник "біло-синіх".