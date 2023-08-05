"Играли в казино": тренер Оболони намекнул на нечестное судейство в матче с Динамо

В пятницу, 4 августа, состоялось первое киевское дерби между Оболонью и Динамо в рамках 2-го тура УПЛ-2023/2024. Команда Мирчи Луческу одержала победу 2:4.

Уже в первом тайме команды оформили четыре гола, трижды отличились гости. Один из глав Динамо забил Андрей Ярмоленко с пенальти. Для правого вингера этот мяч стал первым по возвращении в Динамо и 100-й гол в украинском первенстве, пишет 24 Канал.

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Иващенко: Динамо – это бренд, где-то помогают

Во второй 45-минутке команды забили еще дважды. Единственный гол Динамо забил Ярмоленко, оформивший дубль благодаря двум пенальти. Финальный свисток матча зафиксировал победу Динамо 2:4.

После поединка главный тренер Оболони Валерий Иващенко прокомментировал игру команды. Наставник затронул тему судейства, которым остался недоволен.

Динамо было несладко. Мы своей игрой доказали, что с нами в УПЛ нужно считаться. Не хочу комментировать некоторых деятелей, здесь без мата не обойтись. Играть, забить 3 гола, красная карточка, 2 пенальти в нашу сторону. Можно сказать, играли в казино, а в Динамо какой-то блэкджек выпал,

– сказал тренер Оболони.

"Я присматривался: в первом тайме на Морозе пенальти, его толкают – молчание, ничего, нет VAR. Из этих моментов и складывается вся картинка матча – там засчитали, там нет. Но так получается, что почему-то... Может, потому что Динамо – это бренд, где-то помогают. Не хочу перекладывать ответственность на людей в желтом. Я доволен своей командой и горжусь ею", – добавил Иващенко.

Отметим, что футболист Оболони Груша ужасно дебютировал в УПЛ. Груша через 10 минут заработал две желтые карточки, которые превратились в изъятие.