Вже у першому таймі команди оформили чотири голи, тричі відзначились гості. Один із голів Динамо забив Андрій Ярмоленко із пенальті. Для правого вінгера цей м'яч став першим після повернення у Динамо та 100-й гол в українській першості, пише 24 Канал.

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Іващенко: Динамо – це бренд, десь допомагають

У другій 45-хвилинці команди забили ще двічі. Єдиний гол Динамо забив Ярмоленко, який оформив дубль завдяки двом пенальті. Фінальний свисток матчу зафіксував перемогу Динамо 2:4.

Після поєдинку головний тренер Оболонь Валерій Іващенко прокоментував гру команди. Наставник зачепив тему суддівства, яким залишився незадоволений.

Динамо було несолодко. Ми своєю грою довели, що з нами в УПЛ треба рахуватися. Не хочу коментувати деяких діячів, тут без мату не обійтися. Грати, забити 3 голи, червона картка, 2 пенальті в наш бік. Можна сказати, грали в казино, а в Динамо якийсь блекджек випав,

– сказав тренер Оболоні.

"Я придивлявся: у першому таймі на Морозі пенальті, його штовхають – мовчання, нічого, немає VAR. Із цих моментів і складається вся картинка матчу – там зарахували, там ні. Але так виходить, що чомусь...Може, тому що Динамо – це бренд, десь допомагають. Не хочу перекладати відповідальність на людей у жовтому. Я задоволений своєю командою і пишаюся нею", – додав Іващенко.

Відзначимо, що футболіст Оболоні Груша жахливо дебютував в УПЛ. Груша за 10 хвилин заробив дві жовті картки, які перетворились у вилучення.