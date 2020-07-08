Клуб Первой лиги Украины "Оболонь-Бровар" неожиданно остался без главного тренера. Клуб решился на тренерские изменения в самый ответственный момент сезона.

Главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщает сайт клуба.

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О причинах отпуска Мазуренко посреди сезона в клубе не сообщают.

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко.

Также команду покинул тренер Вячеслав Нивинский, у которого завершился контракт.

"Оболонь-Бровар" борется за УПЛ

"Оболонь-Бровар" все еще борется за выход в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).

После 22 туров "Оболонь-Бровар" занимает седьмое место, имея в своем активе 39 очков.

Отставание от третьего места, которое предусматривает выход в УПЛ, составляет 5 очков.

Добавим, что в течение сезона тренерский мостик команды покинул Сергей Ковалец.