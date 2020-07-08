"Оболонь-Бровар", который борется за выход в УПЛ, неожиданно остался без тренера
Клуб Первой лиги Украины "Оболонь-Бровар" неожиданно остался без главного тренера. Клуб решился на тренерские изменения в самый ответственный момент сезона.
Главный тренер ФК "Оболонь-Бровар" Олег Мазуренко, ушел в отпуск до конца сезона 2019/2020. Об этом сообщает сайт клуба.
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О причинах отпуска Мазуренко посреди сезона в клубе не сообщают.
До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Иващенко.
Также команду покинул тренер Вячеслав Нивинский, у которого завершился контракт.
"Оболонь-Бровар" борется за УПЛ
"Оболонь-Бровар" все еще борется за выход в украинскую Премьер-лигу (УПЛ).
После 22 туров "Оболонь-Бровар" занимает седьмое место, имея в своем активе 39 очков.
Отставание от третьего места, которое предусматривает выход в УПЛ, составляет 5 очков.
Добавим, что в течение сезона тренерский мостик команды покинул Сергей Ковалец.