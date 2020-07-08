Клуб Першої ліги України "Оболонь-Бровар" несподівано залишився без головного тренера. Клуб наважився на тренерські зміни у найвідповідальніший момент сезону.

Головний тренер ФК "Оболонь Бровар" Олег Мазуренко, пішов у відпустку до завершення сезону 2019/2020. Про це інформує сайт клубу.

Варте уваги: "Агробізнес" у шаленій перестрілці переміг "Рух" та очолив Першу лігу

Про причини відпустки Мазуренка посеред сезону у клубі не повідомляють.

До кінця сезону виконувачем обов‘язків головного тренера призначений Валерій Іващенко.

Також команду покинув тренер В'ячеслав Нівінскій, у якого завершився контракт.

"Оболонь-Бровар" бореться за УПЛ

"Оболонь-Бровар" все ще бореться за вихід в українську Прем'єр-лігу (УПЛ).

Після 22 турів "Оболонь-Бровар" посідає 7-е місце, маючи у своєму активі 39 очок.

Відставання від третього місця, яке передбачає вихід в УПЛ, складає 5 очок.

Додамо, що упродовж сезону тренерський місток команди покинув Сергій Ковалець.