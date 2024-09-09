Рекорд Киченок и минимальные изменения в одиночке: обновленный рейтинг WTA после окончания US Open

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них бесспорно был хардовый "мэйджор" в Нью-Йорке.

Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате США представляли сразу семь теннисисток, что является национальным рекордом. Несмотря на такое количество, он не стал сверхуспешным ни для одной из теннисисток, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинок в рейтинге

Лучше всего выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пробилась в 1/16 финала. Ангелина Калинина прошла во второй круг, другие же покинули турнир уже после первого матча.

Такие результаты почти не изменили позиции украинок в рейтинге. Марта осталась лидером национального зачета, а Калинина приблизилась к возвращению в топ-50 в мире.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

18. Марта Костюк – 2468 очков (+1 позиция)

28. Элина Свитолина – 1942

34. Даяна Ястремская – 1662 (-1)

52. Ангелина Калинина – 1136 (+3)

91. Леся Цуренко – 794 (-6)

123. Дарья Снигур – 584 (+2)

130. Юлия Стародубцева – 558 (+16)

170. Катарина Завацкая – 428 (+1)

В топ-10 мирового рейтинга также произошли незначительные изменения – Джессика Пегула после выхода в финал US Open поднялась на третью строчку, поменявшись позициями с Коко Гофф, которая теперь шестая. Из десятки выпала Алена Остапенко, а поднялась в топ Эмма Наварро.

Рейтинг WTA: топ-10

Ига Швьонтек (Польша) – 10885 очков Арина Соболенко ("нейтральная") – 8716 Джессика Пегула (США) – 6220 (+3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 5871 Жасмин Паолини (Италия) – 5398 Коко Гофф (США) – 4983 (-3) Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 3980 Эмма Наварро (США) – 3810 (+4) Барбора Крейчикова (Чехия) – 3631 (-1) Мария Саккари (Греция) – 3515 (-1)

Триумф в парном теннисе

Несмотря на неудачное выступление украинок в одиночке, US Open-2024 стал особенным для нашей страны в женском парном разряде. Трофей в дуэте с Аленой Остапенко выиграла уроженка Днепра Людмила Киченок.

Это был лишь третий титул за всю историю на турнирах Grand Slam для представителей Украины в любом разряде. Для Людмилы же он стал вторым личным – ранее она в миксте на Уимблдоне триумфовала с Мате Павичем в 2023 году.

Этот успех позволил Киченок переписать сразу несколько национальных рекордов. Среди прочих, она поднялась на самую высокую ступеньку в истории Украины в парном разряде мирового рейтинга – пятое место.

Лучшие позиции украинок в мировом рейтинге WTA в парном разряде

Людмила Киченок – пятое место (2024)

Катерина Бондаренко – девятое (2008)

Алена Бондаренко – 14-е (2008)

Марта Костюк – 27-е (2023)

Надежда Киченок – 29-е (2022).

Отметим, что также после победы на американском "мэйджоре" Людмила Киченок и Алена Остапенко стали первой парой, которая квалифицировалась на Итоговый турнир, который состоится в Саудовской Аравии с 2 по 9 ноября.