Исторический рекорд для украинского тенниса: обновленный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили с 22 апреля по 5 мая. Главным среди них был турнир серии WTA 1000 в Мадриде.

На испанском Мастерсе Украину в одиночном разряде представляли 5 теннисисток. Этот турнир нельзя занести нашим землячкам в актив, однако, по его результатам, произошло историческое событие, пишет 24 Канал.

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Изменения позиций украинок в рейтинге

В одиночной сетке среди украинок лучший результат продемонстрировала Даяна Ястремская. Она прошла в третий круг соревнований, где уступила третьей ракетке мира Коко Гофф. Другие наши теннисистки проиграли свои стартовые матчи.

Несмотря на неутешительное выступление в Мадриде, Марта Костюк поднялась в мировом рейтинге WTA на одну позицию и обновила свой личный рекорд – она впервые в карьере заняла 20-е место. Первой же ракеткой Украины осталась Элина Свитолина, которая потеряла одну позицию и теперь занимает 19-ю строчку.

. Впервые в истории две украинские теннисистки одновременно находятся в топ-20 мирового рейтинга. К тому же Марта Костюк стала третьей самым рейтинговым игроком в истории Украины.

Отметим, что в обновленном рейтинге улучшили свои позиции третья и четвертая ракетки Украины – Ангелина Калинина поднялась на 31-е место, а Даяна Ястремская сейчас занимает 33-ю строчку.

Отдельно стоит отметить успех Дарьи Снигур. Она выиграла второй турнир за 2 недели. Украинка триумфовала в Грузии, где деклассировала сразу четырех "нейтральных" соперниц. Это позволило 22-летней теннисистке подняться на 121-е место мирового рейтинга.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

19. Элина Свитолина – 2400 очков (-1 позиция)

20. Марта Костюк – 2235 (+1)

31. Ангелина Калинина – 1666 (+1)

33. Даяна Ястремская – 1590 (+1)

44. Леся Цуренко – 1308 (-3)

121. Дарья Снигур – 660 (+4)

138. Юлия Стародубцева – 551 (+4)

171. Екатерина Байндль – 426 (+5)

180. Катарина Завацкая – 414 (+1)

В топ-10 мирового рейтинга также произошли незначительные изменения – Мария Саккари потеряла две позиции и расположилась на восьмой позиции, а ее опередили Маркета Вондроушова и Цинь Вэнь Чжэн, которые теперь занимают шестое и седьмое место соответственно. Лидером остается полька Ига Швьонтек, которая на турнире в Мадриде в драматическом финале переиграла "нейтральную" Арину Соболенко.

Рейтинг WTA: топ-10