Вероника Мирошниченко активно поддерживает Украину в войне против России. Теннисистка не прячется от неудобных вопросов и публично осуждает агрессию страны, которую вынуждена представлять на соревнованиях.

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Мирошниченко: Важно напоминать людям о войне

Украинка готова публично избавиться от российского паспорта, но тогда она лишится возможности выступать на турнирах.

Для меня важно, чтобы у меня осталась возможность напоминать людям о войне. Я человек, имеющая российский паспорт, очень откровенно общается о войне. Если я подожгу свой паспорт, то у меня не будет документов, чтобы продолжать профессионально играть в теннис и путешествовать по миру. Я делаю все, чтобы это скорее свершилось и я всем сердцем этого хочу, но сейчас никак не выходит,

– рассказала Мирошниченко.

Теннисистка призналась, что ей стыдно за свое гражданство. Однако большинство людей ассоциируют Веронику с Украиной.

"У меня нет никаких отношений с Россией, никогда там не жила, нет там семьи. Стыдно от того факта, что у меня на руках есть этот паспорт. И это одна из причин, почему я хочу получить украинский паспорт",– отметила Мирошниченко.

Что известно о Веронике Мирошниченко