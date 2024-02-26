Приближение Свитолиной к топ-10 и личный рекорд Стародубцевой: обновленный рейтинг WTA
Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленные рейтинги по итогам соревнований, которые проходили 19-25 февраля. Главным турниром этого периода стал "тысячник" в Дубае.
В нем должны были принять участие 5 украинок, однако Леся Цуренко и Марта Костюк снялись с турнира уже после проведения жеребьевки основной сетки. Лучший результат в ОАЭ продемонстрировала Элина Свитолина, которая дошла до 1/8 финала, пишет 24 Канал.
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Как изменились позиции украинок
Это помогло первой ракетке Украины подняться на самое высокое место в мировом рейтинге после возвращения в Тур. Она улучшила свое положение на 3 позиции и сейчас занимает 17-е место.
Даяна Ястремская и Ангелина Калинина же вылетели после первого раунда и потеряли свои позиции, как и Марта Костюк с Лесей Цуренко. Несмотря на это, все они остаются в топ-40 мирового рейтинга, расположившись рядом с 33-й по 36-ю строчки.
Отдельно стоит отметить прогресс Юлии Стародубцевой. Она дошла до четвертьфинала турнира WTA 125 в мексиканской Пуэрто-Вальярте и поднялась на 130-е место – это личный рекорд 24-летней украинки.
Топ-10 украинских теннисисток в мировом рейтинге
- 17. Элина Свитолина – 2332 очка (+3)
- 33. Даяна Ястремская – 1532 (-4)
- 34. Марта Костюк – 1521 (-4)
- 35. Ангелина Калинина – 1470 (-3)
- 36. Леся Цуренко – 1464 (-2)
- 130. Юлия Стародубцева – 579 (+5)
- 135. Дарья Снигур – 555 (+3)
- 181. Екатерина Байндль – 427 (+2)
- 187. Катарина Завацкая – 419 (-14)
- 257. Валерия Страхова – 295 (-1).
Отметим, что в топ-6 мирового рейтинга не произошло изменений, Маркета Вондроушова и Цинь Вэнь Чжэн поменялись между собой седьмой и восьмой строчками, а в десятку вернулась Мария Саккари из Греции, чешская теннисистка Каролина Мухова, которая сейчас восстанавливается от травмы покинула топ-10 сильнейших.
Топ-10 мирового рейтинга WTA
- Ига Швьонтек (Польша) – 10105 очков
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 8725
- Коко Гофф (США) – 6975
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 6848
- Джессика Пегула (США) – 5050
- Онс Жабер (Тунис) – 4173
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 4070 (+1)
- Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 4040 (-1)
- Мария Саккари (Греция) – 3565 (+2)
- Елена Остапенко (Латвия) – 3548 (-1)