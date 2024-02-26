Приближение Свитолиной к топ-10 и личный рекорд Стародубцевой: обновленный рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленные рейтинги по итогам соревнований, которые проходили 19-25 февраля. Главным турниром этого периода стал "тысячник" в Дубае.

В нем должны были принять участие 5 украинок, однако Леся Цуренко и Марта Костюк снялись с турнира уже после проведения жеребьевки основной сетки. Лучший результат в ОАЭ продемонстрировала Элина Свитолина, которая дошла до 1/8 финала, пишет 24 Канал.

Читайте также Полуфиналистка Australian Open выпустила новую песню и посвятила ее Украине: видео

Как изменились позиции украинок

Это помогло первой ракетке Украины подняться на самое высокое место в мировом рейтинге после возвращения в Тур. Она улучшила свое положение на 3 позиции и сейчас занимает 17-е место.

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина же вылетели после первого раунда и потеряли свои позиции, как и Марта Костюк с Лесей Цуренко. Несмотря на это, все они остаются в топ-40 мирового рейтинга, расположившись рядом с 33-й по 36-ю строчки.

Отдельно стоит отметить прогресс Юлии Стародубцевой. Она дошла до четвертьфинала турнира WTA 125 в мексиканской Пуэрто-Вальярте и поднялась на 130-е место – это личный рекорд 24-летней украинки.

Топ-10 украинских теннисисток в мировом рейтинге

17. Элина Свитолина – 2332 очка (+3)

33. Даяна Ястремская – 1532 (-4)

34. Марта Костюк – 1521 (-4)

35. Ангелина Калинина – 1470 (-3)

36. Леся Цуренко – 1464 (-2)

130. Юлия Стародубцева – 579 (+5)

135. Дарья Снигур – 555 (+3)

181. Екатерина Байндль – 427 (+2)

187. Катарина Завацкая – 419 (-14)

257. Валерия Страхова – 295 (-1).

Отметим, что в топ-6 мирового рейтинга не произошло изменений, Маркета Вондроушова и Цинь Вэнь Чжэн поменялись между собой седьмой и восьмой строчками, а в десятку вернулась Мария Саккари из Греции, чешская теннисистка Каролина Мухова, которая сейчас восстанавливается от травмы покинула топ-10 сильнейших.

Топ-10 мирового рейтинга WTA