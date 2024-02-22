Накануне у 23-летней одесситки произошло еще одно знаковое событие. Однако на этот раз оно не связано со спортивными достижениями.
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Еще один талант Ястремской
Вторая ракетка Украины не только является профессиональной теннисисткой, но и занимается вокалом. Она уже имела несколько собственных треков, а 22 февраля выпустила новую песню и впервые спела на украинском.
Лирическая композиция вышла в коллаборации с латвийским рэпером Loopout и чешским певцом RODAN. Она называется "Hearts" (Сердца – 24 Канал). Анонсируя выход трека, Ястремская рассказала о чем эта песня и посвятила ее родной стране.
Песня "Hearts" уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и о зрелости. Поддержите нас,
– написала Даяна.
Смотрите видео с новой песней Даяны Ястремской
Отметим, что Даяна Ястремская не только разносторонняя личность, но и активно помогает своим землякам. У нее есть благотворительный фонд "ДІЯ", который недавно получил благодарность от 8-го зенитного ракетного дивизиона 160-й зенитной ракетной одесской бригады.