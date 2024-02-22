Накануне у 23-летней одесситки произошло еще одно знаковое событие. Однако на этот раз оно не связано со спортивными достижениями.

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Еще один талант Ястремской

Вторая ракетка Украины не только является профессиональной теннисисткой, но и занимается вокалом. Она уже имела несколько собственных треков, а 22 февраля выпустила новую песню и впервые спела на украинском.

Лирическая композиция вышла в коллаборации с латвийским рэпером Loopout и чешским певцом RODAN. Она называется "Hearts" (Сердца – 24 Канал). Анонсируя выход трека, Ястремская рассказала о чем эта песня и посвятила ее родной стране.

Песня "Hearts" уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и о зрелости. Поддержите нас,

– написала Даяна.

Смотрите видео с новой песней Даяны Ястремской

Отметим, что Даяна Ястремская не только разносторонняя личность, но и активно помогает своим землякам. У нее есть благотворительный фонд "ДІЯ", который недавно получил благодарность от 8-го зенитного ракетного дивизиона 160-й зенитной ракетной одесской бригады.

Важно. Украинская теннисистка также активно отстаивает украинскую позицию на международной арене. Она постоянно публикует обстрелы родной Одессы, призывает отстранить россиян и белорусов от соревнований, а на Australian Open-2024 после каждого матча на камере оставляла важные месседжи в поддержку Украины.