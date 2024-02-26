У ньому мали взяти участь 5 українок, проте Леся Цуренко та Марта Костюк знялися з турніру вже після проведення жеребкування основної сітки. Найкращий результат в ОАЕ продемонструвала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.
Читайте також Півфіналістка Australian Open випустила нову пісню та присвятила її Україні: відео
Як змінилися позиції українок
Це допомогло першій ракетці України піднятися на найвище місце у світовому рейтингу після повернення в Тур. Вона покращила своє становище на 3 позиції й наразі посідає 17-те місце.
Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна ж вилетіли після першого раунду та втратили свої позиції, як і Марта Костюк з Лесею Цуренко. Попри це, всі вони залишаються у топ-40 світового рейтингу, розташувавшись поруч із 33-ї по 36-ту сходинки.
Окремо варто відзначити прогрес Юлії Стародубцевої. Вона дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 125 у мексиканській Пуерто-Вальярті та піднялася на 130-те місце – це особистий рекорд 24-річної українки.
Топ-10 українських тенісисток у світовому рейтингу
- 17. Еліна Світоліна – 2332 очка (+3)
- 33. Даяна Ястремська – 1532 (-4)
- 34. Марта Костюк – 1521 (-4)
- 35. Ангеліна Калініна – 1470 (-3)
- 36. Леся Цуренко – 1464 (-2)
- 130. Юлія Стародубцева – 579 (+5)
- 135. Дарія Снігур – 555 (+3)
- 181. Катерина Байндль – 427 (+2)
- 187. Катаріна Завацька – 419 (-14)
- 257. Валерія Страхова – 295 (-1).
Зазначимо, що в топ-6 світового рейтингу не відбулося змін, Маркета Вондроушова та Цінь Вень Чжен помінялися між собою сьомою та восьмою сходинками, а до десятки повернулась Марія Саккарі з Греції, чеська тенісистка Кароліна Мухова, яка наразі відновлюється від травми залишила топ-10 найсильніших.
Топ-10 світового рейтингу WTA
- Іга Швьонтек (Польща) – 10105 очок
- Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 8725
- Коко Гофф (США) – 6975
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6848
- Джессіка Пегула (США) – 5050
- Онс Жабер (Туніс) – 4173
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 4070 (+1)
- Цінь Вень Чжен (Китай) – 4040 (-1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3565 (+2)
- Єлена Остапенко (Латвія) – 3548 (-1)