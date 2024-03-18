Костюк установила личный рекорд и приблизилась к Свитолиной: рейтинг WTA после Индиан-Уэллс

Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала обновленный рейтинг по итогам соревнований, которые проходили с 4 по 17 марта. Главным среди них был "тысячник" в Индиан-Уэллсе.

На калифорнийском мастерсе выступали 5 украинок. Лучше всего среди наших землячек сыграла Марта Костюк, которая впервые в карьере дошла до полуфинала на уровне турниров серии WTA 1000, где уступила будущей победительнице и первой ракетке мира Иге Швентек, пишет 24 Канал.

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Как изменились позиции украинок

Благодаря такому результату 21-летняя киевлянка обновила личный рекорд. Она поднялась на шесть ступенек и сейчас занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Статус первой ракетки Украины продолжает удерживать Элина Свитолина. В Индиан-Уэллсе она дошла до третьего круга, что позволило ей остаться на 17-й позиции.

Небольшой регресс произошел у Даяны Ястремской, Ангелины Калининой и Леси Цуренко. Все они покинули турнир на стадии второго раунда, но, несмотря на неутешительный результат, остались в топ-40 мирового рейтинга.

Стоит отметить также выступление Дарьи Снигур. Она дошла до финала турнира ITF W75 в Ржичанах, что позволило ей подняться на 3 позиции и стать шестой ракеткой Украины, сменив в этом статусе Юлию Стародубцеву.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

17. Элина Свитолина – 2397 очков

26. Марта Костюк – 1946 (+6)

33. Даяна Ястремская – 1577 (-2)

36. Ангелина Калинина – 1483 (-1)

40. Леся Цуренко – 1387 (-3)

132. Дарья Снигур – 575 (+3)

136. Юлия Стародубцева – 541 (-7)

173. Екатерина Байндль – 427 (+6)

179. Катарина Завацкая – 418 (+5)

В топ-10 мирового рейтинга произошло лишь одно изменение – Цинь Вэнь Чжэн сместила с седьмой позиции Маркету Вондроушову. Лидером остается полька Ига Швентек, которая уверенно триумфовала на турнире в Индиан-Уэллсе.

Рейтинг WTA: топ-10

Ига Швентек (Польша) – 10715 очков Арина Соболенко ("нейтральная") – 8195 Коко Гофф (США) – 7150 Елена Рыбакина (Казахстан) – 5848 Джессика Пегула (США) – 5035 Онс Жабер (Тунис) – 4118 Цинь Вэнь Чжэн (Китай) – 4050 (+1) Маркета Вондроушова (Чехия) – 4015 (-1) Мария Саккари (Греция) – 3825 Елена Остапенко (Латвия) – 3493