Ига Свьонтек (Польша) – Марта Костюк (Украина) – 2:0 (6:2, 6:1)

В американском Индиан-Уэллс продолжается престижный теннисный турнир категории WTA1000. На стадии полуфинала поражение потерпела последняя представительница Украины Марта Костюк.

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Марта Костюк заработала 325 тысяч долларов за выступление в Индиан-Уэллсе

Украинка начала матч со взятой своей подачи. Но дальше первая ракетка мира взяла пять геймов подряд (два брейка) и вплотную приблизились к завершению сета. Костюк смогла набрать еще один пункт, но после этого Свьонтек реализовала первый же сетбол.

Вторая партия сложилась для Марты Костюк еще хуже. Свьонтек со старта взяла 4 очка. Лишь в пятом гейме Костюк смогла размочить счет. Впрочем, этот локальный успех оказался последним для Марты. Свьонтек хладнокровно выиграла еще два гейма и закрыла сет и матч в целом.

Важно. За выступление на турнире в Индиан-Уэллсе Костюк заработала 325 тысяч долларов. Полуфинал – самое большое достижение в карьере Марты на турнирах серии WTA 1000.

Во втором полуфинале Мария Саккари из Греции неожиданно переиграла хозяйку кортов Кори Гауфф (6:4, 6:7, 6:2). Финал между Свьонтек и Саккари состоится в воскресенье, 17 марта. Победительница турнира заработает 1,1 млн долларов.