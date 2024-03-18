На каліфорнійському мастерсі виступали 5 українок. Найкраще серед наших землячок зіграла Марта Костюк, яка вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу на рівні турнірів серії WTA 1000, де поступилася майбутній переможниці та першій ракетці світу Ізі Швьонтек, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок

Завдяки такому результату 21-річна киянка оновила особистий рекорд. Вона піднялася на шість сходинок та наразі посідає 26-те місце у світовому рейтингу.

Статус першої ракетки України продовжує утримувати Еліна Світоліна. В Індіан-Веллсі вона дійшла до третього кола, що дозволило їй залишитися на 17-й позиції.

Невеличкий регрес стався в Даяни Ястремської, Ангеліни Калініної та Лесі Цуренко. Всі вони залишили турнір на стадії другого раунду, але, попри невтішний результат, залишилися в топ-40 світового рейтингу.

Варто відзначити також виступ Дар'ї Снігур. Вона дійшла до фіналу турніру ITF W75 у Ржичанах, що дозволило їй піднятися на 3 позиції та стати шостою ракеткою України, змінивши в цьому статусі Юлію Стародубцеву.

Українки в топ-200 світового рейтингу

17. Еліна Світоліна – 2397 очок

26. Марта Костюк – 1946 (+6)

33. Даяна Ястремська – 1577 (-2)

36. Ангеліна Калініна – 1483 (-1)

40. Леся Цуренко – 1387 (-3)

132. Дарія Снігур – 575 (+3)

136. Юлія Стародубцева – 541 (-7)

173. Катерина Байндль – 427 (+6)

179. Катаріна Завацька – 418 (+5)

У топ-10 світового рейтингу відбулася лише одна зміна – Цінь Вень Чжен змістила з сьомої позиції Маркету Вондроушову. Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, яка впевнено тріумфувала на турнірі в Індіан-Веллсі.

Рейтинг WTA: топ-10

Іга Швьонтек (Польща) – 10715 очок Арина Сабалєнка ("нейтральна") – 8195 Коко Гофф (США) – 7150 Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5848 Джессіка Пегула (США) – 5035 Онс Жабер (Туніс) – 4118 Цінь Вень Чжен (Китай) – 4050 (+1) Маркета Вондроушова (Чехія) – 4015 (-1) Марія Саккарі (Греція) – 3825 Єлена Остапенко (Латвія) – 3493

Важливо. Наступний великий турнір за участі українок відбудеться в Маямі з 19 по 31 березня. Календар матчів українок та інформація про їх шанси тут.