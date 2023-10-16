Рекордное место Стародубцевой и прорыв Цуренко: обновился мировой рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация 16 октября обновила мировой рейтинг. По его результатам, лучший прогресс среди украинок продемонстрировали Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Главным соревнованием последней недели для украинских теннисисток был турнир серии WTA 500 в Чжэнчжоу. На нем сразу две представительницы Украины вышли в четвертьфинал, благодаря чему смогли улучшить свое место в рейтинге, пишет 24 Канал.

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Самое высокое место Цуренко за 4 года

На турнире в Китае Леся Цуренко и Ангелина Калинина провели серию хороших матчей, где в итоге уступили только финалисткам соревнований. Такие выступления позволили Лесе подняться на 9 ступенек и впервые с 2019 года вернуться в топ-40, теперь она занимает 34 место. Ангелина же благодаря выходу в восьмерку лучших смогла подняться на одну позицию – сейчас она 27 ракетка мира.

Лидером среди украинок осталась Элина Свитолина, она не участвовала в соревнованиях, однако не потеряла своего места и замыкает топ-25.

К сожалению, другие украинки из топ-8 национального рейтинга потеряли свои позиции.

Наибольший прогресс претерпела Юлия Стародубцева. 23-летняя теннисистка выиграла турнир ITF в Калифорнии и ворвалась в топ-200, поднявшись сразу на 27 позиций, теперь она занимает 175 место, что является личным рекордом уроженки Каховки.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA по состоянию на 16 октября

25. Элина Свитолина – 1809

27. Ангелина Калинина – 1677 (+1)

34. Леся Цуренко – 1340 (+9)

40. Марта Костюк – 1265 (-1)

86. Екатерина Байндль – 803 (-2)

103. Даяна Ястремская – 695 (-6)

154. Дарья Снигур – 487 (-2)

171. Екатерина Завацкая – 447 (-2)

175. Юлия Стародубцева – 439 (+27)

В топ-10 мирового рейтинга никаких изменений не произошло. Лидером и дальше остается Арина Соболенко, а замыкает десятку Каролин Гарсия.