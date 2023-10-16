Рекордное место Стародубцевой и прорыв Цуренко: обновился мировой рейтинг WTA
Женская теннисная ассоциация 16 октября обновила мировой рейтинг. По его результатам, лучший прогресс среди украинок продемонстрировали Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.
Главным соревнованием последней недели для украинских теннисисток был турнир серии WTA 500 в Чжэнчжоу. На нем сразу две представительницы Украины вышли в четвертьфинал, благодаря чему смогли улучшить свое место в рейтинге, пишет 24 Канал.
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Самое высокое место Цуренко за 4 года
На турнире в Китае Леся Цуренко и Ангелина Калинина провели серию хороших матчей, где в итоге уступили только финалисткам соревнований. Такие выступления позволили Лесе подняться на 9 ступенек и впервые с 2019 года вернуться в топ-40, теперь она занимает 34 место. Ангелина же благодаря выходу в восьмерку лучших смогла подняться на одну позицию – сейчас она 27 ракетка мира.
Лидером среди украинок осталась Элина Свитолина, она не участвовала в соревнованиях, однако не потеряла своего места и замыкает топ-25.
К сожалению, другие украинки из топ-8 национального рейтинга потеряли свои позиции.
Наибольший прогресс претерпела Юлия Стародубцева. 23-летняя теннисистка выиграла турнир ITF в Калифорнии и ворвалась в топ-200, поднявшись сразу на 27 позиций, теперь она занимает 175 место, что является личным рекордом уроженки Каховки.
Украинки в топ-200 рейтинга WTA по состоянию на 16 октября
- 25. Элина Свитолина – 1809
- 27. Ангелина Калинина – 1677 (+1)
- 34. Леся Цуренко – 1340 (+9)
- 40. Марта Костюк – 1265 (-1)
- 86. Екатерина Байндль – 803 (-2)
- 103. Даяна Ястремская – 695 (-6)
- 154. Дарья Снигур – 487 (-2)
- 171. Екатерина Завацкая – 447 (-2)
- 175. Юлия Стародубцева – 439 (+27)
В топ-10 мирового рейтинга никаких изменений не произошло. Лидером и дальше остается Арина Соболенко, а замыкает десятку Каролин Гарсия.
- Арина Соболенко – 9381 очко
- Ига Швентек (Польша) – 8545
- Коко Гофф (США) – 6455
- Джессика Пегула (США) – 6050
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5870
- Мария Саккари (Греция) – 4475
- Онс Жабер (Тунис) – 4195
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 3839
- Каролина Мухова (Чехия) – 3663
- Каролин Гарсия (Франция) – 3450