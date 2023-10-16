Головним змаганням останнього тижня для українських тенісисток був турнір серії WTA 500 у Чженчжоу. На ньому одразу дві представниці України вийшли до чвертьфіналу, завдяки чому змогли покращити своє місце у рейтингу, пише 24 Канал.

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Найвище місце Цуренко за 4 роки

На турнірі в Китаї Леся Цуренко та Ангеліна Калініна провели серію хороших матчів, де в результаті поступилися тільки фіналісткам змагань. Такі виступи дозволили Лесі піднятися на 9 сходинок та вперше з 2019 року повернутися у топ-40, наразі вона посідає 34-те місце. Ангеліна ж завдяки виходу у вісімку найкращих змогла піднятися на одну позицію – тепер вона 27-ма ракетка світу.

Лідеркою серед українок залишилася Еліна Світоліна, вона не брала участь у змаганнях, проте не втратила свого місця та замикає топ-25.

На жаль, інші українки з топ-8 національного рейтингу втратили свої позиції.

Найбільшого прогресу зазнала Юлія Стародубцева. 23-річна тенісистка виграла турнір ITF у Каліфорнії та увірвалася у топ-200, піднявшись одразу на 27 позицій, тепер вона посідає 175-те місце, що є особистим рекордом уродженки Каховки.

Українки у топ-200 рейтингу WTA станом на 16 жовтня

  • 25. Еліна Світоліна – 1809
  • 27. Ангеліна Калініна – 1677 (+1)
  • 34. Леся Цуренко – 1340 (+9)
  • 40. Марта Костюк – 1265 (-1)
  • 86. Катерина Байндль – 803 (-2)
  • 103. Даяна Ястремська – 695 (-6)
  • 154. Дарія Снігур – 487 (-2)
  • 171. Катаріна Завацька – 447 (-2)
  • 175. Юлія Стародубцева – 439 (+27)

У топ-10 світового рейтингу жодних змін не відбулося. Лідеркою й надалі залишається Аріна Сабалєнка, а замикає десятку Каролін Гарсія.

  1. Аріна Сабалєнка – 9381 очко
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 8545
  3. Коко Гофф (США) – 6455
  4. Джессіка Пегула (США) – 6050
  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5870
  6. Марія Саккарі (Греція) – 4475
  7. Онс Жабер (Туніс) – 4195
  8. Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839
  9. Кароліна Мухова (Чехія) – 3663
  10. Каролін Гарсія (Франція) – 3450