Гвоздик вернулся в топ-10 рейтинга WBO: кто из украинцев в списке лучших

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг во всех весовых категориях. В топ-список боксеров мира попали 6 украинцев.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик снова среди лучших боксеров. Всемирная боксерская организация (WBO) включила украинца в обновленный рейтинг.

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Изменения в рейтинге WBO

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 занял 9 место в топ-15 рейтинга боксеров полутяжелого веса. В этом дивизионе чемпионским поясом владеет представитель страны-террориста Артур Бетербиев.

Несколько ухудшился рейтинг Дениса Беринчика. Обладатель титула WBO International опустился с 3 на 4 место. Еще один представитель Украины в легком весе Василий Ломаченко сохранил за собой 2-ю строчку. Чемпион дивизиона – американец Девин Хейни.

Относительно других украинцев в рейтинге WBO. Сергей Богачук замыкает десятку боксеров первого среднего веса. Уроженец Одесской области Арнольд Хегай занимает 2-е место полулегкого веса. И, наконец, Александр Усик является чемпионом хевивейта.