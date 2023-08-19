Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик знову серед кращих боксерів. Всесвітня боксерська організація (WBO) включила українця в оновлений рейтинг.

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Зміни в рейтингу WBO

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 посів 9 місце у топ-15 рейтингу боксерів напівважкої ваги. У цьому дивізіоні чемпіонським поясом володіє представник країни-терориста Артур Бетербієв.

Дещо погіршився рейтинг Дениса Берінчика. Володар титулу WBO International опустився з 3 на 4 місце. Ще один представник України у легкій вазі Василь Ломаченко зберіг за собою 2-у сходинку. Чемпіон дивізіону – американець Девін Хейні.

Щодо інших українців у рейтингу WBO. Сергій Богачук замикає 10-ку боксерів першої середньої ваги. Уродженець Одещини Арнольд Хегай займає 2-е місце напівлегкої ваги. І, нарешті, Олександр Усик є чемпіоном хевівейту.

Нагадаємо, що Олександр Усик 26 серпня проведе обов'язковий захист титулу по лінії WBA. Суперником українця буде британець Даніель Дюбуа. В андеркарді поєдинку битиметься Денис Берінчик, а також низка інших відомих українських боксерів.