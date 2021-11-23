Обнаженный болельщик сорвал начало матча Динамо – Бавария в Киеве: видео со стадиона
23 ноября 2021 , 20:07Читати новину українською
Источник:24 канал
Киевское "Динамо" 23 ноября принимает мюнхенскую Баварию в Киеве в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Уже на старте матча произошел курьезный случай.
Обнаженный болельщик вырвался на арену стадиона, пробежав все поле. Арбитру пришлось на время останавливать матч, а футболистам Динамо идти успокаивать фанатов.
К слову Динамо – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Обнаженный болельщик выбежал на поле в матче Динамо – Бавария: смотрите видео
Динамо – Бавария: коротко о матче
- Команды 11 раз встречались в еврокубках. Четыре матча завершались победой украинского гранда. В шести поединках побеждала Бавария. Лишь в одной игре была расписана мировая.
- Для Баварии и Динамо эта встреча будет уже второй в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Первый матч в групповом раунде завершился разгромом для киевлян в Мюнхене – 5:0.
- После 4 туров лидером группы Е является Бавария. Мюнхенцы пока не знают вкуса поражений – 12 очков. Немецкий клуб опережает ближайшего конкурента Барселону на 6 пунктов.
- Динамо – аутсайдер группы, в активе киевлян всего один балл. До идущей третьей португальской Бенфики отставание в три очка.